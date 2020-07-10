Jandarma Genel Komutanlığı Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Jandarma Genel Komutanlığı, Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda meydana gelen patlamayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlamanın meydana gelmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: