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    Kübra Par, Erdoğan'a anket önerdi: 'Seküler mahalleden birinin yaptığı bir araştırma değil'

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    Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan bir araştırmayı aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin "Gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın" dediğini hatırlatan Par, "Birileri bu araştırmayı kendisine gösterir ve toplumun sözleşmeyle ile ilgili bir derdi olmadığını tarafsızca anlatır umarım" dedi.

    Habertürk yazarı Kübra Par, 'Cumhurbaşkanı bu araştırma sonucunu görmeli' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "ARGETUS adlı bir araştırma şirketi Türkiye genelinde bir kamuoyu araştırması yaparak İstanbul Sözleşmesi hakkında toplumun nabzını ölçmüş. Sonuçlar gösteriyor ki halkın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir derdi yok" diye başladı.

    Par, şöyle devam etti:

    "Toplumun yüzde 67.9’u sözleşmeyi duymamış ya da bir fikri yok. 'Duydum ama okumadım' diyenler de eklenince sözleşmeyi bilmeyenlerin oranı yüzde 84.2’ye çıkıyor!

    'Sözleşmeyi okudum, inceledim' diyenlerin oranı sadece yüzde 5.1.

    O yüzde 5’lik kesimin de çoğunluğu 'Sözleşme kadına şiddeti önlüyor, aileyi tehdit etmiyor, boşanmayı veya eşcinselliği artırmıyor' diye düşünüyor.

    Üstelik araştırma gösteriyor ki 'Aileyi tehdit ediyor' diyen azınlığın aynı zamanda eğitim seviyesi düşük ve yaş oranı yüksek.

    Bu araştırmanın tarafsızlığından şüphe edenler için küçük bir bilgi vereyim. ARGETUS araştırma şirketinin danışmanı Erol Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi’nden mezun. Seküler mahalleden birinin yaptığı bir araştırma değil yani. Anketin bilim danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Yunus Kaya yapmış.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen MYK toplantısında İstanbul Sözleşmesi için 'Çalışıp, gözden geçirin. Halk ne derse o olur' dediği iddia edilmişti.

    Birileri bu araştırmayı kendisine gösterir ve toplumun İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir derdi olmadığını tarafsızca anlatır umarım.

    Her kesimden oy alan merkez parti olma iddiasındaki AK Parti, bazı cemaat ve tarikatların başını çektiği dar bir güruhu dinleyerek radikal bir adım atmaz inşallah."

    Etiketler:
    Kadın, Sekülerizm, seküler, İstanbul Sözleşmesi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Kübra Par
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