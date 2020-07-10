Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Bursa'da Orhaneli ilçesindeki bir bölge kimi söylentilerle definecilerin uğrak yeri oldu. Bölgedeki birçok noktaya kazılarıyla zarar veren defineciler, bu defa da 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacını talan etti.

Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları, ağacın içini de ateşe verdi. İçi yanan ağaç kurumamak için direniyor. Aynı yerde bulunan başka bir çınar ağacının ise kuruduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar, tarihi çınarların kurumaması için yetkililerin önlem almasını istiyor.

Definecilerin hedefi olan çınarların bulunduğu bölgede yaşayan Ali Kabran, "Bölgemizdeki tarihi çınar definecilerin hedefi olmuş durumda, çınar çok eski tarihini bilmiyoruz. Belki 500 yıllık belki de bin yıllık. Dışarıdan köyümüze gelen defineciler tarihi çınarı talan etmiş durumda bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Köyümüzde genç nüfus yok en genci 65 yaşında, fazla insan da yok yaşayan bu durumu da fırsat biliyorlar. Söylentiler üzerine defineciler bu bölgeyi kazıyor. Defineciler tarihi çınarın ortasını kazıp talan ettikleri yetmemiş, bir de içini ateşe vermişler" diyor.

Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılarhttps://t.co/B64N6k5AGm pic.twitter.com/tRsxe8er5r — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 10, 2020

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