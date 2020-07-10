Dezenfektan üretilen meslek lisesinde patlama: Bir öğretmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet'in haberine göre, Mersin'in Toroslar İlçesi'ndeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin bugün sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

4 Temmuz'da Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin dezenfektan üretim atölyesinde patlama meydana gelmişti. Bu sırada atölyede çalışan Kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan öğretmenler hastaneye kaldırılmıştı.

Eğitim Sen: Takipçisi olacağız

Eğitim Sen MYK Üyesi Ahmet Karagöz, sendikalarının da üyesi olan Şahin'in yaşamını yitirmesinin ardından, nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Eğitim Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Mersin Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan üyemiz Ramazan Şahin kaldırıldığı hastanede bugün yaşamını yitirmiştir. Ailesine, dostlarına ve tüm eğitim camiasına baş sağlığı diliyoruz. Üyemiz Ramazan Şahin’in ölümüne, bir öğretmenin de yaralanmasına neden olan bu olayın takipçisi olacağımızın ve patlamanın bütün yönleri ile aydınlatılması, sorumluluğu olanların açığa çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. Üyemizin cenazesi bugün yapılacak otopsiden sonra, Adana Kozan Yolu Buruklu Köyü Mezarlığı’nda defnedilecektir.”