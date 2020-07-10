Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladığını duyuran Erdoğan, "" dedi. Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi'nin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

​Söz konusu karar, Resmi Gazete'de de yayınlandı.