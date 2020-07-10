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    Ayasofya kararı sonrası siyasilerden ilk yorumlar

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007101042433346-ayasofya-karari-sonrasi-siyasilerden-ilk-yorumlar/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzalaması sonrası çok sayıda siyasi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

    Danıştay 10. DairesiAyasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını bugün açıkladı. Danıştay, söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu kararla birlikte Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu kararın ilan edilmesinden birkaç saat sonra Ayasofya'yı ibadete açan ve yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden kararı imzaladı. Kararın fotoğrafını kişisel Twitter hesabında paylaşan Erdoğan, "Hayırlı olsun" dedi. 

    Bu gelişmelerin ardından çok sayıda siyasi, sosyal medya hesaplarından Ayasofya ile ilgili olarak paylaşımlarda bulundu. Siyasilerin paylaşımları şöyle:

    - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Danıştay'ın Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı. Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu.

    Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Bugün bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır."

    ​- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı."

    ​- Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: "Danıştay 10.Dairesi, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya’da ibadet yolu açıldı. Ayasofya Camii ülkemize, İslam alemine hayırlı, uğurlu olsun."

    ​- Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: "Ayasofya esaretten kurtuldu. Danıştay kararı verdi. Fatih Sultan Mehmet Hanımız bizi affet. Senin mirasına 86 yıl esaret yaşattık. Ayasofya'nın açılmasına emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza ve Danıştay üyelerine olmak üzere herkese teşekkürler."

    ​- Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ: "Ayasofya artık müze değildir, camidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 10. Dairesi’nin iptal kararını gecikmeksizin derhal infaz etmiş. Ayasofya Camii'ni Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmiş ve ibadete açılmasına karar vermiştir. Hayırlı olsun."

    ​- İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: "Hamdolsun. Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz. İstanbul’da fethin tek sembolüne, Fatih'e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik. Şimdi sıra fethin ruhuna ve Şehr-i İstanbul'a karşı mesuliyetlerimize sadakatte."

    - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Zincirler kırıldı, kavuştuk."

    ​- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: "Araplar taziyeye giderken ölenin Halefini çağırıyorlar, yerine layık bir adamsa fatiha okuyup baş sağlığı diliyorlar. Değilse ağlayıp geri dönüyorlar. Fatih’in halefi Sayın Erdoğan, Ayasofya’daki biletleri yırtıp, turnikeleri söktün ya gerisi teferruat."

    ​- İletişim Başkanlığı: "Fatih Sultan Mehmet Hân’ın emaneti... İstanbul'un kalbi... Doğunun batmayan yıldızı Ayasofya'da hüzün bitiyor, hasret sona eriyor."

    - ​Kültür ve Turizm Bakanlığı da, 'Ayasofya Camii' etiketiyle fotoğraf paylaştı.

    ​- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Hoş geldin."

    ​- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç: "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil. Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnamenin altına imza atma şerefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoağan’a nasip oldu. Kendilerini en kalbi duygularımla kutluyorum."

    Etiketler:
    Cami, ibadet, Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii, Danıştay, İYİ Parti, AK Parti
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