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    Soylu: Türkiye bugün, gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir

    © Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülke olduğunu belirterek, dünyanın tüm mazlumlarının üzerinde ay yıldızlı bayrak olan kolilerin hayırla dolu olduğunu bildiğini söyledi. 

    Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Deniz Feneri Derneğince başlatılan "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" projesinin tanıtım ve imza törenine katıldı. Soylu, derneğin genel merkezinde gerçekleşen program öncesinde, bir hayırsever tarafından bağışlanan ve etkinlikte 33 su kuyusu karşılığında satılan 1961 model Mercedes marka otomobili inceledi, araç hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, derneğin tanıtım videosu izlendi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan teknede hayatını kaybeden kaçak göçmenlerden 18'inin cesedine ulaşabildiklerini söyledi.

    Bakan Soylu, "Kaç günden beri arkadaşlarımız orada. O insanlar oraya niçin geldi? Sınırlarımızı geçmek için kış mevsiminde bu yolculuğa çıkanlar eksi 20, eksi 30 derecede çocuklarıyla birlikte donuyorlar. Biz onların ancak kar kalktıktan sonra cesetlerini alabiliyoruz. Çocuktan bahsediyorum. İdlib'te beraber olduk. Böyle bir nizam, böyle bir hayat var mı Allah için? Kaç yıl gerideler? 300 yıl, 500 yıl, daha geri. Vallahi giydiğim elbiselerden utandım, her gün yediğim yemekten utanıyorum o çocuklar aklıma gelince, o anneler, o babalar aklıma gelince. Sınırımızın 5-10 kilometre ötesindeler. Amerika'nın, Avrupa'nın medeniyeti kendine kalsın" diye konuştu.

    Bakan Soylu duygusal anlar yaşadı

    Bakan Soylu, Türk askerlerinin adının yaşatılacağı projenin hayırlı olmasını temenni etti. Türk askerlerinin kahramanlıklarını anlatırken gözleri dolan Soylu, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

    Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan insanlara ihtiyaçlarını götürürken pusuya düşürülerek şehit edilenlerin bulunduğunu belirten Soylu, "Bizim bu evlatlara borcumuz var. Bizim bu dünyada yaşayabilmemiz için çocuklarımızın selameti için namusumuzun korunması için ırzımız için canlarından fedakarlık yapmış insanlarımız var. Öte yandan, dünyada bizim hayal edemeyeceğimiz yoksunlukları ve mağduriyetleri yaşayan, eziyet çeken, yemek yemek, su içmek, huzurlu bir uyku uyumak gibi en basit insani haklardan mahrum kalan insanlar var. Onlara da bir borcumuz var" dedi.

    'Üzerinde ay yıldızlı bayrak olan koliler hayırla doludur'

    Proje kapsamında su kuyusu açılacak ülkelere, dünyanın başka ülkelerinin sömürgeci olarak gittiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

    - Bugün bu projeyle su kuyusu açmaya gideceğimiz ülkelere dünyanın başka ülkeleri daha önce gitmemiş değildir. Gittiler, sömürgeci ülke olarak gittiler ve sömürdüler. Halen de bu ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla dünyanın bir tarafında bozan ülkeler, diğer tarafından da dünyanın tamir eden, tamir etmeye çalışan ülke olarak biz duruyoruz. Dünyanın tüm mazlumları bunu biliyor ki üzerinde ay yıldızlı bayrak olan koliler hayırla doludur, hayırla kendisine ulaşır. İçinden ya gıda çıkar ya ilaç çıkar ya da tıbbi bir malzeme çıkar. O koliyi tutan bir hayırsever insan vardır. O koliyi gönderen hayır sahibi bir insan, hayır sahibi bir ülke vardır.

    - Türkiye bugün gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir. Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye toplam 86 milyon dolarlık insani yardımda bulunuldu. Bunlar arasında Arnavutluk, Bangladeş, Burkina Faso, Güney Sudan, Mozambik, Somali ve Yemen bulunmaktadır. Ayrıca, meydana gelen seller dolayısıyla İran, Irak, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerine ve İdlib yardımları dolayısıyla Suriye'ye yardımda bulunmaktadır. Bu sadece AFAD eliyle 2019 yılında yaptığımız yardımlardır. Daha geniş perspektiften bakarsak 50'den fazla ülkeye yardımlarımız ulaşmaktadır. Myanmar'dan Filistin'e, su kuyusundun sahra hastanesine pek çok başlıkta farklı yardım organizasyonlarımız bulunmaktadır.

    'Şunu ifade etmek isterim ki bizim yardım karakterimiz sadece bir yardım kolisi bırakıp gitmek değidir. Batı bunları yıllarca yaptı' değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Bizim yardım anlayışımız yardım yapılan yerdeki hayatın genel standardını iyileştirecek kalıcı işler bırakmaktır. Özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde, terörden temizlenen yerlerde, Afrika ülkelerindeki yardımlarımızda hep bu anlayış doğrultusunda işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu hem insani bir meseledir hem de doğrudan doğruya bize bırakılan bir emanetle ilgili bir meseledir. Dünyada hiçbir örneği yoktur. Cerablus'ta, Azez'de, Mare'da yapılanlar, El Bab'da yapılanlar, orada bugün hayat var. Orada bugün hakikaten güvenlik var. Ve orayı sömürmek için giden insanlar yok. Tam tersi komşuluk hukukumuzu gözeten, inancımızın bize yüklediği değerleri orada yansıtmak için bulunan bir ülke ve medeniyet var. Allah'a şükürler olsun, geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz. Sadece bu ülkede değil, etrafımızdaki coğrafyada binlerce kilometre ötedeki diyarlarda başımıza birçok musibet ve felaket geliyor. Bilesiniz ki o insanların dualarıyla bugün benim ülkem tarih yazıyor, bizim ülkemiz tarih yazıyor" diye konuştu.

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