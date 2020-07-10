AK Partili Zengin: Ben de 'keçiler avlanmasın' diyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tunceli’de dağ keçilerini avlamak için alınan ihale kararıyla ilgili Vali ile görüştüğünü söyledi.

Toplam 17 dağ keçisinin avlanması için 13 Temmuz’da yapılacak ihaleyle ilgili CHP Milletvekili Ayhan Barut, Tunceli’de bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ve bezuvarlar neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan türleri olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Polat Şaroğlu da, “Av turizmi” adı altında bir hayvan katliamı gerçekleştirilmek istendiğini belirterek bunun durdurulmasını istedi.

'Zulümdür, cinayettir'

Gazete Duvar'ın haberine göre HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da uluslararası sözleşmeleri hatırlattı, “Evrensel hukuk normları çerçevesinde kesin korunması gereken türler arasında yer alan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de ifade edildiği üzere soykırımla eş değer olan ve Dersim inancında kutsal sayılan dağ keçilerinin, avlanmasına ilişkin karardan bir an önce vazgeçilmelidir. Dağ keçilerinin avlanması suçtur, ayıptır, günahtır, zulümdür, cinayettir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de “Ben de “Keçiler avlanmasın” diyorum” dedi, yeni atanan vali Mehmet Ali Özkan ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı: “İl Av Komisyonunun her yıl avlanmayla ilgili benzer kararlar verdiğini, bu sene de kendisi göreve başlamadan evvel İl Av Komisyonunun böyle bir karar verdiğini ifade etti. Fakat ben de şunu söyledim, dedim ki: “Yani bu arkadaşlarımız 17 keçiden bahsediyor, yaşasın bu 17 keçi, neyse bunun yolunu bulalım, keçileri avlayamayalım.’ Yani benim görüşüm de budur.”

HDP’li Beştaş, “Yaşayacaklar mı?” diye sordu. Zengin, “Ben de öyle söyledim, keçileri avlamayalım” dedi.