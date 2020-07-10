Adalet Bakanı Gül'den Erbakan paylaşımı: 'Ayasofya için toplandık hocam'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Gül, paylaşımında eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi lideri olduğu dönemde yaptığı bir konuşmaya yer verdi.
Bakan, paylaşımına "Ayasofya için toplandık Hocam. Ruhun şad olsun..." notunu düştü.
Ayasofya için toplandık Hocam.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 10, 2020
Ruhun şad olsun... pic.twitter.com/xpt9g2CmMn
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