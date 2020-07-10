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    Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

    İstanbul'da toplu taşıma 31 Mart'a göre yüzde 248.5 oranında arttı

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    İstanbul’da, Haziran ayı sonu itibariyle toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 36 arttı. Günlük yolculuk, 31 Mart tarihine göre, yüzde 248.5 artarak 3 milyon 569 bini geçti.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Haziran 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’nde değerlendirdi. Bültende, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı değerleri karşılaştırıldı.

    Yolculuk sayısı Haziran'da yüzde 36 arttı

    1-5 Haziran tarihleri arasında ortalama 2 milyon 625 bin 455 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 22-26 Haziran tarihleri arasında yüzde 26,9 artarak 3 milyon 331 bin 534 oldu. Yolculuk sayısı, 30 Haziran tarihinde, yüzde 36 artışla 3 milyon 569 bin 764’e yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 145 oldu.

    Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken bu sayı, 30 Haziran itibari ile yüzde 248,5’lik bir artışla 3 milyon 569 bin 764’e yükseldi.

    En fazla otobüs kullanıldı

    Haziran ayında, yolcuların yüzde 49,2’si otobüsü, yüzde 27,8’i metro-tramvayı, yüzde 13,2’si Metrobüs’ü, yüzde 6,6’sı Marmaray’ı ve yüzde 3,2’si ise denizyolunu tercih etti.

    Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde, en yoğun araç hareketliliği genellikle 15.00-17.00; yasağın uygulandığı günlerde ise 17.00-19.00 saatleri arasında yaşandı.

    İki yaka arası geçişte yüzde 23.5 yükseliş

    Hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde Mayıs ayında yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 328 bin 220 iken, Haziran ayında 405 bin 169 olarak gerçekleşti.

    Haziran ayında en yoğun geçiş, 08-14 Haziran haftasında yaşandı; en yoğun gün ise 26 Haziran Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 46,5’i 15 Temmuz Şehitler, yüzde 38,5’i FSM, yüzde 6,2’si YSS köprülerinden; yüzde 8,7’si Avrasya Tünelinden gerçekleşti.

    Saatte 2 bin 337 araç geçişi

    Mayıs ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama bin 523 iken bu sayı Haziran ayında 2 bin 337’ye yükseldi. Araç sayıları saatlik olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında en yüksek hafta içi ortalamasını görerek bin 888 oldu.  Araç saatlik ortalaması, Mayıs ayının en yüksek hafta içi ortalamasına göre 8-12 Haziran tarihlerinde yüzde 24,5 artarak 2 bin 350 olarak gerçekleşti.

    Trafik yoğunluğu indeksi Nisan ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak ölçülürken, Mayıs ayında 13 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 135 artarak 30 olarak ölçüldü.

    En fazla yoğunluk saat 18:00'da

    Yoğunluğun en fazla olduğu hafta içi saat 18.00’da ölçülen indeks değeri, Covid-19 öncesi 66 iken, Haziran ayında da bu seviyeyi yakaladı.

    Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, Mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Buna rağmen, hala Mart ayı başındaki ortalamaların üstünde hız değerleri görüldü.

    Mart ayı başında 54 km/saat olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, Haziran ayında ortalama 61 km/saat olarak hesaplandı. Aynı şekilde, hafta içi akşam zirve saati ortalama hızı ise 46 km/saatten 49 km/saate yükseldi.

    Trafikte geçen sürede yüzde 13 iyileşme

    Hafta içi akşam zirve saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş süresi, Mart başına göre (Bayrampaşa – Kozyatağı arası) ortalama 72 dakikadan 37 dakikaya; 15 Temmuz Köprüsü’nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) ortalama 62 dakikadan 30 dakikaya düştü. Genel olarak, inceleme yapılan güzergâhlar üzerinde trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre Mart başı ile karşılaştırıldığında, Nisan ayındaki oran ile aynı kalarak, yüzde 13 oranında iyileşme gösterdi.

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