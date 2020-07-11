Kayıt
10:40 11 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Taksi

    Taksicilerden İBB’ye dava

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103256/84/1032568479_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_5744c935dbfa1c209bb47f254cc07664.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007111042435494-taksicilerden-ibbye-dava/

    Taksicilerin meslek birliği olan İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, tecavüz gibi yüz kızartıcı davranışlarda bulunulması ve haksız kazanç sağlanması durumunda “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”nin süresiz iptal edilmesini sağlayan yasal düzenlemelerin iptali istemi ile İBB’ye dava açtı.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kente 6 bin yeni taksi plakası kazandırılması girişimine sert şekilde muhalefet eden İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odası, mahkemeye başvurdu.

    İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuran esnaf odası, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı ile düzenlenen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nde (TUDES) yer alan bazı maddelerin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

    Mahkeme, 11 Haziran 2020 tarihinde dava konusu işlemin yasal dayanaklarının sorulmasına, davalı İBB'den savunma alındıktan sonra inceleme yapılmasına karar verdi.

    'İBB hukuka aykırı yaptırım uyguluyor'

    Esnaf odasının dava dilekçesinde, UKOME kararları ile şehir içi taşımacılığın düzenlenebileceği belirtilerek “Ne var ki UKOME kararları ile mükerrer nitelikte, cezaların şahsiliğine aykırı, yetki gaspı içerecek şekilde düzenlemeler yapılarak TUDES Hizmet Kalite Yaptırım Cetveli düzenlenmiştir” denildi.

    TUDES yaptırım cetvelinin hukuken yok hükmünde olmasına karşın İBB tarafından aktif şekilde hukuka aykırı yaptırımlar uygulandığı savunuldu. TUDES yaptırım cetveli ile aynı fiilden idari para cezası, trafikten men ve ceza puanı uygulamaları ile hem araç sahibine hem de aracı kullanan şoföre ayrı ayrı cezalar uygulandığı belirtildi.

    Bu nedenle yaptırım cetvelinde yer alan bazı madde hükümlerinin suç ve cezada şahsilik ilkesine aykırı olduğu, aynı suçtan birden fazla ceza verilemeyeceğine dair hükümler nedeniyle çifte ceza içerdikleri için iptal edilmesi istendi.

    Tecavüz maddesi

    İptali istenen maddeler arasında tecavüz ve benzeri toplumda infial yaratabilecek yüz kızartıcı eylem veya davranışlarda bulunulması halinde suçu işleyene TCK kapsamında verilecek cezaların haricinde suçu işlememiş olan tarafa da ceza uygulanmasına ilişkin 9'uncu maddenin yer alması dikkat çekti.

    Haksız kazanç maddesi

    Haksız kazanç sağlanması, yolcunun dolandırılması halinde, eylemi gerçekleştiren sürücünün araç kartını süresiz iptal eden ve ek olarak aracın 7 gün izin belgesinin askıya alınmasını içeren 17. maddenin de iptali istendi.

    Yolcuya, denetim görevlilerine, diğer sürücülere veya üçüncü şahıslara fiili saldırıda bulunulması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi durumunda taşımacı ve şoförlere ayrı ayrı ceza uygulanmasına ilişkin maddenin de iptali talep edildi.

    Etiketler:
    Tecavüz, haksız kazanç, Dava, Taksi, İBB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Burada sergilenen ünlülerin balmumu figürleri, maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla ilk ziyaretçilerini maskeli olarak karşıladı.
    Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet