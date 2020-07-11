Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ayasofya açıklaması: Depreme hazırlık durumu iyi denebilir

Bakan Kurum, CNN Türk'te Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı
Kurum, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilmesine ilişkin soruyu da cevapyalan Kurum, şunları söyledi:
- 1500 yıl önce ecdadımız eserimizi İstanbul'umuza kazandırmış. Biz tüm tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz. Süreç içinde de yapılarımızda restorasyon projeleri yapıyoruz. Tarihi mirasımızı koruyacak, tarihi eserlerimizi güçlendirecek projeleri süreçte geliştiriyoruz" diyen Kurum, "Ayasofya için de yakın zamanda bu işlemler yapıldı. Kategorik olarak Ayasofya'nın depreme hazırlık durumu iyi denebilir.
- Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son 100 yılda 80 bin can kaybetti. Kentsel dönüşümü ülkemiz için elzem. 1 milyon 350 bin konutun şimdiye kadar dönüşümünü sağladık.
- Acil dediğimiz alanlarda dönüşüm projeleri başlattı. Sırf İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü başlattık. İnşallah 8. ayın 15'inde konutlarımızı vereceğiz."
- Kanal İstanbul güzergâhında 500 bin yeni nüfus ön görüyoruz. İlave nüfus getirmiyoruz buraya. İstanbul'da 450 bin binanın acilen dönüştürülmesi lazım. E istanbul'da yer yok bir şekilde rezerv alanlar bulmak zorundasınız. Bizim bu 500 bin rezerv konutla birlikte şehrin içindeki çöküntü alanları dönüştürmek amacıyla kullanacağımız rezerv bir alandır.
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