Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim, yanılmışım

Ayasofya'nın müze statüsünün iptali kararının ardından katıldığı TV programında açıklamalarda bulunan Akşener, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi.

Akşener, daha önce katıldığı bir programda “Bakın iddia ediyorum, Sayın Erdoğan onu açamaz” demişti.