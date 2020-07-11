Altun: Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek

Altun, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayasofya Camii’ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladı. Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya’da ibadet edebilmesini sağlayacak.

Ayasofya’nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya’yı da ziyaret edebilecekler.

Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van’daki Akdamar Kilisesi’ni ve Edirne’deki Büyük Sinagog’u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.”

Hagia Sophia’s reinstatement is a victory for religious freedom.



Under the President’s leadership, Turkey repaired the Akdamar Church in Van and the Great Synagogue of Edirne, among other symbols of our history.



We will continue to preserve and celebrate our cultural heritage. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 11, 2020

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The Hagia Sophia’s doors will remain open to visitors from all around the world. People of all religious denominations are welcome and encouraged to visit it – just as they have been able to visit other mosques, including the Blue Mosque. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 11, 2020

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The President yesterday issued a decree to reinstate the Hagia Sophia’s legal status as a place of worship after 86 years.



This decision will enable Muslims from around the world to pray at the Hagia Sophia, which holds so much history and meaning. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 11, 2020

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