Erdoğan: Bu topraklarda her dinden insanın ortak hayali huzur içinde kardeşçe yaşamaktır

1970’lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü, Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılışı gerçekleştiriliyor. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla, tünellerle, geçitlerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları da ihmal etmedik.

- Beğendik Köprüsü'nde kullanılan tüm malzemeler yerli ve millidir.

- Şehir inşa edeceksen bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. 18 yıldır her alanda yaptığımız eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz.

- Bu topraklarda her dinden insanın ortak hayali huzur içinde kardeşçe yaşamaktır.

- Terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, kara ve denizde oldukça derinlikli bir hat oluşturduk.

- Türkiye'nin kararlı yürüyüşü birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'nin kendine sunulanla yetinmesini istiyorlar. O eski Türkiye geride kaldı.

- Ülkemiz egemenlik haklarının kullanımı konusunda çifte standarda maruz kalıyor.

- Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

- Ayasofya' nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi bu kararlılığın sonucudur. Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Haklı yolumuzda yürümeyi sürdürecek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz.