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    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Babacan'dan Ayasofya yorumu: Sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007111042436880-babacandan-ayasofya-yorumu-sonuclarini-hesap-ederek-bu-karari-aldiklarini-umit-ediyorum/

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

    Kısa bir süre önce açılan parti binasının yapısına ilişkin bilgi veren Babacan, partinin 37 il başkanının belirlendiğini, teşkilatlanma süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

    Teşkilatlanmanın siyasi partiler için çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Babacan, 18 komisyon kurduklarını, komisyonların web sitesi üzerinden vatandaşların taleplerini değerlendirdiğini belirtti.

    Babacan, il ve ilçe kongrelerine ilişkin süreci de çok hızlı bir şekilde yürüteceklerini anlattı.

    Pandeminin etkisiyle bu yıl dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 5 daralacağının öngörüldüğünü aktaran Babacan, bu rakamın çok yüksek olduğunu, Avrupa ekonomisinin ise yüzde 8 daralmasının beklendiğini kaydetti.

    Avrupa ekonomisinin daralmasının Türkiye'nin çok zorlanacağı konulardan biri olduğunu söyleyen Babacan, dünyada bu konuda olağanüstü tedbirlerin alındığını, Türkiye'de ise kredi destekleriyle bu sürecin götürüldüğünü, kredi desteklerinin de bu süreci sadece ötelediğini iddia etti.

    ‘İşlerin daha da kötüleşeceğini gördüğümüz için…’

    Ekonomi dışındaki gündem maddelerinin sürekli ön planda tutulduğunu savunan Babacan, vatandaşların hassasiyet gösterdiği dini ve milli konuların ön plana çıkarıldığını söyledi.

    Babacan, "İşlerin daha da kötüleşeceğini gördüğümüz için bu siyasi partiyi kurmaya karar verdik. Amacımız, bütün planlarımız, hazırlıklarımız iş başa düştüğünde, yani Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üzerimize düştüğünde planlarımızla, projelerimizle ve kadrolarımızla tamamen hazır hale gelmek" dedi.

    Gelecek hafta 15 Temmuz'un anılacağını da anımsatan Babacan, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Allah o günleri bir daha göstermesin" ifadesini kullandı.

    'Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum'

    Konuşmasının ardından Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bir gazetecinin "Uluslararası arenada Ayasofya'nın ibadete açılmasının ne gibi yansımaları olabilir?" sorusu üzerine Babacan, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

    İktidarın bütün açıklamalarını "tutarsız" olarak nitelendiren Babacan, "Yönetimin en büyük sorunu, Ayasofya konusundan bağımsız söylüyorum, tutarsızlık, her konuda" değerlendirmesini yaptı.

    "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna Babacan, bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?

    "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Abdullah Gül aday olursa destekleyecek misiniz?" sorusu üzerinde de Babacan, şu ifadeleri kullandı:

    "A planı için konuşuyorsak, ona daha vakit var. B planı için de erken seçim kararı aldığı anda o gün konuşulur ama bu işin bir doğası vardır, tabiatı vardır. Bir siyasi parti varsa, o siyasi partinin genel başkanı varsa, orada da iddialı bir duruş gerekir yoksa niye bu çalışmalar yapılıyor?"

    İstanbul Sözleşmesi konusunda ise Babacan, alınacak her karar için toplumsal mutabakatın aranması ve konunun her yönüyle iyi tartışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

     

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    Etiketler:
    Abdullah Gül, İstanbul Sözleşmesi, DEVA Partisi, Ayasofya, Ali Babacan
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