Gergerlioğlu'nun '50 milyar için Uygur Türklerini sattınız' sözlerine MHP'li Akçay'dan yanıt: Çin'e savaş mı açacağız?

"Uygur Türklerinin de hakkını savunan bir partiyiz ve iktidarın Uygur Türklerini sattığını düşünüyoruz. AK Parti ve MHP'siyle, 50 milyar dolar için bu satışın gerçekleştiğini net bir şeklide söylüyorum" ifadelerini kullanan HDP'li Gergerlioğlu’na yanıt veren MHP'li Akçay, "Ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız?" diyerek tepki gösterdi.

CHP ve İYİ Parti’nin, “Çin’in baskıcı uygulamalarına maruz kalan Uygur Türklerinin sorunlarının araştırılmasına” ilişkin teklifi Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi sırasında partiler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Teklif adına partisi adına söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşması sırasında Genel Kuruldaki tansiyon yükseldi.

Geçen sene temmuz ayında, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Çin ziyaretinde anlaşma yapıldı, 50 milyar dolarlık bir anlaşma ve ondan sonra, Doğu Türkistan konusunda tıs, ses seda yok. Cumhur İttifakı -Ak Parti ve MHP- tek kelime eleştiri yapmıyor. Neden? 50 milyar dolar anlaşma var! pic.twitter.com/9mbxBm2rkq — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) July 10, 2020

​

'Uygur Türklerinin de hakkını savunan bir partiyiz'

Türkiye ile Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını, o tarihten sonra Türkiye’nin Çin siyaseti konusunda ses çıkarmadığını savunan Gergerlioğlu, “Cumhur İttifakı tek kelime eleştiri yapmıyor. Türk heyeti Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti; bir yıldır gitmiyor arkadaşlar, takip ediyorum, bir yıldır gitmiyor. Şu anda biz Halkların Demokratik Partisi olarak Kürtlerin de, Uygur Türklerinin de hakkını savunan bir partiyiz ve iktidarın Uygur Türklerini sattığını düşünüyoruz. AK Parti ve MHP'siyle, 50 milyar dolar için bu satışın gerçekleştiğini net bir şeklide söylüyorum. Varsa hamaset dışında bir sözleri cevap versinler” diye konuştu.

Gergerlioğlu'nun '50 milyar dolar için Uygur Türklerini sattınız' sözlerine MHP'li Akçay'dan yanıt: Ne yapacağız, Çin'e savaş mı açacağız? https://t.co/0jlbKYJ812 pic.twitter.com/G45SmTNSWC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 11, 2020

​

'Türkiye Cumhuriyeti, dünyada insanlığın timsali bir ülkedir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gergerlioğlu’nun sözlerine yanıt verdi. “Kim kimi satmış” diye soran Akçay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hadsiz lafları iade ediyorum, reddediyorum ve kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen gayreti de göstermektedir. Ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız? Yani, bu istismardan başka bir amaç taşımamaktadır. Ne demek '50 milyar dolar için sattı’ demek. Türkiye Cumhuriyeti, dünyada insanlığın timsali bir ülkedir ve devlettir.”