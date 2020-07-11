Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde, açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri karayolunu trafiğe kapattı. Eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bir vatandaşa ‘Terbiyesizlik yapma lan’ diye çıkıştı.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

‘Mahalleli yolu trafiğe kapattı’

Sözcü’den Müslüm Ecvi’nin haberine göre kararın ardından yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini, köyde her evde bir kanser hastası olduğunu belirten bölge sakinleri Çavuşcugöl-Tursunlu kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Kaymakam vatandaşı azarladı! Yuhlanarak köyden ayrıldı https://t.co/qJ6Fo7GapR — Sözcü (@gazetesozcu) July 11, 2020

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‘Kaymakam bölge halkıyla görüştü’

Yolu trafiğe kapatan bölge sakinleri Jandarma ekiplerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olayların ardından Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bölge halkı ile görüşmeye geldi.

‘Sen kimsin de bana lan diyorsun’

Bölge halkıyla köy meydanında bir araya gelen Kaymakam Kadiroğlu'nun arkasında oturan yaşlı bir adama “Terbiyesizlik yapma lan” diye çıkışması üzerine ortalık karıştı.

Kaymakamın sözlerine sinirlenen adam, “Sen terbiyesizlik yapma lan! Sen kimsin de bana lan diyorsun” diye tepki gösterdi.

‘Bölge halkı kaymakamı yuhaladı’

Kaymakamın sözlerine sinirlenen bölge halkı Kaymakamı tavrından dolayı yuhaladı. Tepkiler üzerine Kaymakam Kadiroğlu'nun bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada Jandarma ve halk arasında arbede yaşandı. Jandarma öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

‘Kendimizi tutamadık’

Konuya ilişkin konuşan bölge sakinlerinden Hulusi Fidan, şunları söyledi:

Sabah uyandığımız da arazilerimize iş makinelerinin girdiğini öğrendik. Ardından bütün köylü bir araya gelerek traktörlerle birlikte yolu trafiğe kapattık. Sonra Jandarma bize müdahale etti.

Bu müdahale sırasında bazı arkadaşlarımız çeşitli yerlerinden yaralandı. Ardından bize Kaymakamın geleceği söylendi. Kaymakamla köy meydanında bir araya geldik ama Kaymakam bir köylü arkadaşımıza çıkışınca kendimizi tutamadık.

'Bu toprakları terk etmeyeceğiz'

Kamulaştırmaya karşı mücadelelerine devam edeceklerini belirten Fidan, “Bu topraklar bize atalarımızdan yadigar. Bizde bu toprakları çocuklarımıza ve torunlarımıza devredeceğiz. Ne bizim nede çocuklarımızın daha fazla zehirlenmesini istemiyoruz. Kaymakam buradan ayrıldıktan sonra bir tabur asker göndererek yolu açtıracağını söylemiş. Biz de yolu kapatmaya devam edeceğiz. Ölümüne de olsa biz bu toprakları terk etmeyeceğiz“ şeklinde konuştu.

‘Soylu’yu göreve davet ediyorum’

Olayların ardından bölge halkına yapılanların kabul edilemez olduğunu belirten İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şöyle konuştu:

Köylülerimize yapılan müdahaleye çok üzüldüm. Kaymakam beyin bölgeden bir vatandaşa böylesine çirkin sözler söylemesi bir devlet adamına yakışmaz. Bölgede yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Kaymakam ve Jandarmanın sert müdahalesine ilişkin Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.

‘Memlekette atmadık yer bırakmadınız’

Öte yandan geçtiğimiz günlerde köy meydanında vatandaşlara acele kamulaştırma kararı ile ilgili bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş’a Hakkı Çallı isimli vatandaş “Memlekette satmadık yer bırakmadınız, memleketi bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?” diyerek tepki göstermişti

‘Böyle terbiyesizlik görmedim’

Yaşlı adamın tepkisine sinirlenen AK Partili Özdemir ise, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı' diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” diyerek Hakkı Çallı’yı azarlamıştı.