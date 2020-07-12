Kayıt
02:00 12 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya'nın açılışı bağımsızlığımızla alakalı bir konu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 26
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/1042425418_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_67d311088cda6367b1557c4f059a0ef7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007121042438080-diyanet-isleri-baskani-erbas-ayasofyanin-acilisi-bagimsizligimizla-alakali-bir-konu/

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına verilen tepkilere ilişkin, "Bağımsız bir ülkeyiz. Ayasofya'nın açılışı bağımsızlığımızla alakalı bir konudur, iç işlerimizdir. Dolayısıyla çeşitli ülkelerden bu konuyla ilgili yapılan konuşmalara saygı duyarız ama konuşmaları bizi bağlamaz" dedi.

    Erbaş, A Haber canlı yayınında Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin soruları yanıtladı.

    Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Erbaş, çocukluk ve gençlik yıllarındaki toplantı ve mitinglerde, "Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak" sloganının önemli bir yer edindiğini belirtti. Erbaş, Ayasofya'nın, fethin en büyük sembolü olduğuna işaret ederek, vatandaşların çoğunluğunun Ayasofya'nın ibadete açılması kararını büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığını aktardı.

    Ayasofya Camisi'nde yapılacak düzenlemelere değinen Erbaş, şu bilgileri verdi:

    "Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuyu çalıştı. İnşallah pazartesi günü son halini verecek. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Tabii Ayasofya 1453'ten önce yaklaşık bin yıllık bir kiliseydi. Tabii kiliselerde, özellikle Ortodoks kiliselerinde ikonalar, resimler bulunur. Ayasofya 1453'te ibadete açıldıktan bir müddet sonra süreç içerisinde onlar kapatılmış ve o şekilde ibadet yapılmış. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren ibadet yapmaya başladığımızda o resimlerin üzerini bir şekilde perdelemek ya da teknolojik imkanlardan yararlanarak ışıkla karartmak ve namazdan sonra da tekrar perdeyi açarak ya da o karartmayı kapatarak ziyaretçilerin müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da cevazı vardır, herhangi bir sakınca yoktur. İnşallah güzel bir sistemle bunu çözeceğiz."

    'Camide 2 imam, 4 müezzin görev yapacak'

    Erbaş, caminin isminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise caminin orijinal ismi olan "Ayasofya-i Kebir Camii" adıyla ibadete devam edilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

    Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin, "Davet gelirse Ayasofya'da namaza giderim." sözlerini değerlendiren Erbaş, "Bütün Müslümanlar davetlidir. İsim isim herhangi bir davet söz konusu değildir. Ezan, bütün Müslümanlar için bütün camilere umumi davet anlamı taşır zaten. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi ezanla davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

    24 Temmuz Cuma günü kılınacak namaza insanların maske ve mesafe kuralına dikkat ederek gelmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Tedbirlerle ilgili yarından itibaren hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ekip çalışmalarına başlayacağız. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya'da güzel bir açılışla, cuma namazıyla ibadetlerimize başlayacağız" diye konuştu.

    Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak kişilerin belirlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

    "Orada görev yapacak hocalarımızın isimlerini belirledik. 2 imam 4 müezzinin inşallah önümüzdeki günlerde atamalarını da yapacağız. Hem kıraati, seslerinin güzel olması hem de ilmi birikim itibarıyla imamlarımızı öyle seçtik. Müezzinlerimizi de sesleri güzel olan, İstanbul'un gerçekten ezan okuduğu zaman herkes tarafından beğenilen müezzinlerimizi orada görevlendireceğiz."

    'Ayasofya'yla ilgili kararları almada özgür hareket ettik'

    Ayasofya'nın ibadete açılacağı 24 Temmuz'un, Lozan Antlaşması'nın 97'nci yıl dönümüne denk gelmesinin Türkiye'nin özgürlüğü yönünde önemli bir adım olup olmadığına yönelik soru üzerine Erbaş, Türkiye'nin bu duruma bir ihtiyacı bulunmadığını belirtti.  

    Erbaş, Türk milletinin asırlardan beri bağımsızlığını muhafaza ettiğini ve "özgürlük" kelimesi ile Türk milletinin birbirine yakıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ayasofya'yla ilgili kararları alma noktasında her zaman özgür hareket ettik ve bundan sonra da özgür hareket etmeye devam edeceğiz. Herkesin de bizim bu özgürce verdiğimiz kararımıza saygı duyması gerekir. İnşallah 24 Temmuz'a denk gelmiş olması tabii ki bir anlam da ifade ediyor. Milletimizin özgürlüğünü perçinlemiş olması noktasında mutlaka katkısı olur. Hayırlara vesile olur inşallah."

    'Caminin tamamı rahat bir şekilde kullanıma hazır hale getirilecek'

    Ayasofya'nın yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesine yönelik düzenlemelere değinen Erbaş, "O konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Sultan Ahmet, Süleymaniye, Fatih yani bizim bütün tarihi camilerimizde binlerce, yüz binlerce turist ziyaretinin söz konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan ibadet esnasında ibadetteki huzura ve huşuya zarar vermeyecek şekilde planlamalar yapmak. Bu durum da mümkündür. Namaz kılınan yerlere ya da namaz kılanların önlerine geçmemek şeklinde diğer taraflarda ziyaretlerini yapabilirler. Bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Erbaş, Ayasofya'daki önemli alanların tamamının ziyarete açılıp açılmayacağını Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığının belirleyeceğine işaret ederek, caminin tamamının rahat bir şekilde kullanıma hazır hale getirileceğini anlattı.

    Camideki bazı taşınabilir sembollerin bir müzeye taşınmasının planlanıp planlanmadığına yönelik soru üzerine ise Erbaş, "Tabii camide kalması gerekenler kalacak ama camide bulunması ya da bulunma zorunluluğu olmayanlar mutlaka bir tarafta sergilenir ve bu şekilde ziyaretçiler yine onları uygun ortamlarda müşahede edebilirler" ifadesini kullandı.

    'Ayasofya'nın açılışı bağımsızlığımızla alakalı bir konu'

    Erbaş, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi'ne değinerek, şunları söyledi:

    "İnşallah Ayasofya'nın yeniden açılması Fatih'in yaptığı bedduanın son bulması anlamına geliyor. Vakfiyeler genelde bu cümlelerle biter. Vakıf edenin bu şekilde bedduası vardır. Yani 'Benim vakfettiğim bu eseri amacı dışında kullananlar olursa, Allah'ın, meleklerin, bütün Müslümanların, bütün insanların laneti onların üzerine olsun' tarzında bir bedduayla biter ki Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi'yle ilgili yapmış olduğu bu beddua da gerçekten diğer vakfiye sonlarında bitenlerden biraz daha ağır, biraz daha farklıdır. Çünkü Ayasofya Fatih'in gözünde fethin en büyük sembolüdür.

    İnşallah dünden itibaren bu milletin üzerindeki o bedduanın kaldırılmasına da bu karar vesile olmuştur, bunu umalım. Çünkü öteden beri biz hep, 'Ayasofya kapalı kaldığı müddetçe Fatih'in bedduası bu milletin üzerindedir' gibi bir söylemi duyarak büyüdük. Dolayısıyla umudumuz odur ki dünden itibaren bu beddua bu milletin üzerinden kalkmıştır. İnşallah bundan sonra millet olarak daha yüce ve Rabbimizin rızasına uygun işler yapma noktasında ilerleriz ve bu bedduadan da kurtulmuş oluruz."

    Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin dış basında yer alan açıklamalara değinen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bağımsız bir ülkeyiz. Ayasofya'nın açılışı bağımsızlığımızla alakalı bir konudur, iç işlerimizdir. Dolayısıyla çeşitli ülkelerden bu konuyla ilgili yapılan konuşmalara saygı duyarız ama konuşmaları bizi bağlamaz. Biz Ayasofya'yı en güzel bir şekilde ve insanlığın hayrına kullanma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Süreç içerisinde öyle zannediyorum ki onlar da bugün göstermiş oldukları bu tepkiden vazgeçeceklerdir. Çünkü insanlığın mirası olduğu için Ayasofya, camiye dönüştürüldüğü zaman bu özelliğini kaybetmiyor ki. Bugün Sultan Ahmet, Süleymaniye camileri de aynı özelliği taşıyor. Dolayısıyla aralarında bir fark yok." 
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Burada sergilenen ünlülerin balmumu figürleri, maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla ilk ziyaretçilerini maskeli olarak karşıladı.
    Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet