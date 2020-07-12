KYK'dan ödenmeyen burslar için açıklama: Eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize ödeme yapılamamaktadır

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu ay burs veya kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacağı ifade edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz."

Ne olmuştu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine her ayın 6’sı ve 10’u arasında ödenen öğrenim kredileri, bu ay öğrencilere ödenmedi ve kredi taahhütname süresi dolmadan birçok öğrencinin kredisi kurum tarafından sonlandırıldı.