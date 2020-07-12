Kayıt
11:15 12 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ayasofya

    Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri: Ayasofya'da freskler kesinlikle sıvayla kapatılmayacak

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 819
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0c/1042438612_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_1b17c8c16d21677e18c0dd9c5628897e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007121042438642-ayasofyada-freskler-kesinlikle-sivayla-kapatilmayacak-/

    Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre Ayasofya'da gişeler kaldırılacak, herkes ziyaret edebilecek. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılırken fresklerin üstü açık olmasından hareketle şimdi de üstlerinin örtülmemesi bir alternatif olarak sunuluyor. Yetkililer fresklerin kesinlikle sıvayla kapatılmayacağının da altını çiziyor.

    Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla birlikte bundan sonrası için neler olacağına yönelik çok sayıda soru ve görüşü Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle konuştu:

    • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
      © İHA / FERHAT TUTAK
      Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: 86 yıllık ara dönem olmuştur, süreç içinde tepkiler ortadan kalkacaktır
      Cumhurbaşkanlığı Ayasofya yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı’na bıraktı. Ancak tarihi yapının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde. Vakıflar da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı. Binanın nasıl yönetileceği, bakım ve onarımlarının nasıl gerçekleşeceği bu iki kurum arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek. Alternatifli olarak Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak.
    • Ayasofya ibadete açıldıktan sonra ziyaretçiler tarihi yapıyı ücret ödemeden gezecekleri için ziyaretçi sayısının çok daha fazla olması bekleniyor. Gişeler kaldırılacak. İsteyen herkes ziyaret edebilecek. Üst kat galeri bölümleri için ücretli ziyaretçi girişi alternatifler arasında yer alıyor. Buraya alınacak yabancı ziyaretçiler için de randevu sistemi gündemde.
    • © AA /
      Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Ayasofya açıklaması: Cumhuriyet modernitesinin reddidir
      Ayasofya’da halihazırda çok sayıda restorasyon devam ediyor. Bir o kadar da yeni restorasyon projeleri sırada bekliyor. Kültür Bakanlığı binadan tamamen çıksa bile Sultanahmet Camisi’nde olduğu gibi onarımlar yine Vakıflar Genel Müdürlüğü dolayısıyla da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca devam edecek.
    • Ayasofya restorasyonları 1993 yılından bu yana Bilim Kurulu onayıyla yapılıyor. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Nevzat İlhan, Prof. Dr. Selçuk Mülayim gibi alanında uzman akademisyenlerden oluşan kurul Ayasofya’nın ihtiyacı olan onarımları belirliyor ve bu onarımların oluşması için hazırlanan restorasyon projelerini denetleyip takibini yapıyordu. Bakanlık yetkilileri 1500 yıllık yapının her an restorasyona ihtiyacı olduğunu ve doğru ve bilimsel uygulama yapabilmek için de bilim kurulunun şart olduğunu belirtiyor. Bu nedenle hangi yönetim biçimi tercih edilirse edilsin bilim kurulunun değişmeyeceği ve bunun Cumhurbaşkanlığı’na önerileceği kaydediliyor.
    • Ayasofya
      © Sputnik / Burcu Okutan
      Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Yavuz'dan UNESCO'ya Ayasofya cevabı
      Namaz kılınan yerde insan sureti olmasının caiz olmadığı düşüncesinden hareketle fresklerin üstüne perde çekmek, namaz vakitlerinde ışık yöntemi ile kapatmak gibi farklı formüller gündemde. Gravürlerden ve fotoğraflardan tespit edildiği kadarıyla Osmanlı döneminde fresklerin üstünün açık olduğu, 1850 Fossati onarımlarında dökülmelere karşı fresklerin üstünün örtüldüğü tespit edildi. Dolayısıyla Osmanlı döneminde cami olarak varlığını sürdürürken fresklerin üstü açıktı ve bir sakınca oluşturmuyordu. Buradan hareketle fresklerin üstlerinin örtülmemesi de bir alternatif olarak sunuluyor. Yetkililer kesinlikle sıvayla kapatılmayacağının altını çiziyor.
    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Osmanlı, Sıva, Turist, fresk, Ayasofya, Cami
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Burada sergilenen ünlülerin balmumu figürleri, maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla ilk ziyaretçilerini maskeli olarak karşıladı.
    Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet