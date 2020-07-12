Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri: Ayasofya'da freskler kesinlikle sıvayla kapatılmayacak

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre Ayasofya'da gişeler kaldırılacak, herkes ziyaret edebilecek. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılırken fresklerin üstü açık olmasından hareketle şimdi de üstlerinin örtülmemesi bir alternatif olarak sunuluyor. Yetkililer fresklerin kesinlikle sıvayla kapatılmayacağının da altını çiziyor.