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    İBB- Yol- Asfalt

    Uzun yıllardır İBB’nin asfalt işlerini yapan şirket haciz kararı aldırdı, metro parası asfalt borcuna gitti

    © AA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ arasında devam eden 'alacak tartışmasında' geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı.

    İBB’nin birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan MET-GÜN İnşaat’ın avukatları, alacağın tahsili için harekete geçti. Alınan ihtiyati haciz kararı, İBB’nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi. Hürriyet'in haberine göre büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti. Paranın, yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurtdışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.

    Konu ile ilgili İBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    İHA
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: İBB Başkanı İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor
    "İstanbul geneli asfalt yapım işine dair MET-GÜN yüklenici firma tarafından tamamı Ocak 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılan asfalt işlerine ait önceki dönemde ödenmeyen borç bakiyeleri sebebiyle 2020 yılı içerisinde belediyemiz aleyhine ilamsız icra takipleri başlatılmıştır. Başlatılan icra takiplerine işlemiş faizler yönünden itiraz edilmiş olup anapara borcu yönünden takipler kesinleşmiş ve alacaklı şirketler tarafından üç ayrı icra dosyasından İcra İflas Kanunu 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmiştir.

    Birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka tarafından bu yöndeki tüm bilgilendirme ve uyarılarımıza rağmen Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile açıkça yasaklanmış olan 530 milyon TL’si proje karşılığı alınan döviz cinsinden paralarımızın bulunduğu hesaplarımızdan olmak üzere gene haczedilemez olan vergi, resim, harç gelirlerimizin ve şartlı bağışların da yer aldığı tüm hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulanmıştır.

    'Tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak başladı, duruşmalar eylül-ekime bırakıldı'

    Banka tarafından hukuksuz bir şekilde icra dosyalarına ödenmesi üzerine derhal bu paraların alacaklıya ödenmemesi ve mahkemeler nezdinde yapmış olduğumuz şikayetlerimiz neticelenene kadar icra kasasında bekletilmesi yönünde tedbir talep edilmiştir.

    Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İBB'nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. İBB ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.
    © İHA /
    Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında 'bayrak' gerginliği
    Maalesef tedbir taleplerimiz mahkemelerce reddedilmiş ve böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi Kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir. Mahkemeler nezdinde açılan haczedilmezlik şikayetlerimize ilişkin davalar devam etmekte olup duruşmaları eylül ve ekim aylarına bırakılmıştır.

    Bunun üzerine belediyemizce derhal icra mahkemelerine başvurularak öncelikle tedbir kararı verilmesi ve akabinde haczedilmezlik şikâyetimizin kabul edilerek konulan haciz ve blokelerin kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemelerce henüz tedbir talebi açısından bir karar verilmeden bank tarafından haczi caiz olmayan proje kredilerinin bulunduğu döviz hesaplarında bulunan paralar Türk lirasına çevrilmek suretiyle cari hesabımıza virman yoluyla aktarılmış, şartlı bağışlar ile vergi, resim ve harç gelirlerimizin bulunduğu diğer hesaplardan da virman yoluyla aktarım yapılan cari hesabımızdan üç ayrı icra dosyasına yaklaşık 565 milyon TL aktarılmıştır."

     

    Etiketler:
    Metro, Haciz, Asfalt, MET-GÜN İnşaat, İBB
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