Erdoğan: Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii Türk milletidir, diğer ülkelere ancak saygı göstermek düşer

Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferi, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politika, iç siyaset ve ekonomi konularında açıklamalarda bulundu: