Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir evde yakınını ziyarete giden Doğan P., iddiaya göre yengesinin ve dayısının dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı. Ardından, sokaktaki bazı evlere giren Doğan P., vatandaşların ziynet eşyalarını da çaldı. Şikayet üzerine mahalleye giden Yıldırım İlçe Büro Amirliği polis ve bekçi ekipleri, eşkalini belirledikleri Doğan'ı yakalamak için sokak sokak aradı. Bir süre sonra ekipler tarafından sokak başında yakalanan Doğan P., "Az önce hastaneden çıktım. Bende koronavirüs var. Bana yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı.

Hırsızlık yaparken yakalandı, 'Bende virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı https://t.co/Op6Qhgzqms pic.twitter.com/s5BTnQidBP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 12, 2020

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Doğan P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.