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    Cinsel istismara maruz bıraktığı kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi

    Cinsel istismara maruz bıraktığı kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi

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    Türkiye
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    Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Y.T.’nin eşi A.T., 2018 yılında kızını da alarak evini terk etti. Eşi A.T. ve birlikte olduğu kişinin 9 yaşındaki kızına şiddet ve cinsel istismar uyguladığını öğrenen baba Y.T., kızını yanına alarak, eşi ve birlikte olduğu kişi hakkında şikayetçi oldu.

    Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde yaşayan ve özel bir tersanede kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Y.T.’nin eşi A.T., 2018 yılında kızları C.N.T.’yi de yanına alarak evini terk etti. Eşi ve kızını çeşitli yerlerde arayan Y.T., eşi A.T.’nin Gaziantep’te yaşayan bir kişinin yanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Y.T., eşine boşanma davası açarak o zamana kadar annesiyle birlikte olan kızı C.N.T.’yi geçen yıl yaz aylarında yanına aldı. Kızının uyku düzenindeki bozukluklardan ve birtakım davranışlarından şüphelenen baba Y.T., çeşitli sorular sorarak C.N.T.’nin şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını öğrendi. Annesinin gözünün önünde başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini, aynı kişinin kendisine de dokunduğunu ve ağladığı zaman şiddet gördüğünü kızı C.N.T.’nin anlatması üzerine Y.T., geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak eşi A.T. ve yanındaki İ. isimli kişiye karşı hukuk mücadelesi başlattı. Geçen yıl aralık ayında savcılığa başvurduğunu ve dosyanın Mersin’e gönderildiğini söyleyen baba Y.T., soruşturma sürecinin bir an önce tamamlanarak kızını istismar eden annesi A.T. ve yanındaki kişinin yargılanmasını istiyor. Y.T. boşanma aşamasında annesinin kızının alnına ‘enayi’ yazdığını, bu fotoğrafı da kardeşine gönderdiğini söyledi.  

    'Zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar'

    Küçük kızının düzenli bir şekilde istismara uğradığını iddia eden Y.T., “Eşim, kızımı 2018 yılında Gaziantep’e kaçırdı. Gaziantep’te beni aldattığı kişiyle birçok cinsel münasebet yaşamış ve bunları bizzat kızımın gözü önünde yaşamış. Bunları kızımı döverek, zorla seyrettirmiş. Eşimin beni aldattığı kişi de kızımı sürekli tokatlamış, dövmüş. Kızımın özel bölgelerine dokunmuş, zorla ellemiş, sarkıntılık etmiş. Hatta çocuğuma zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar. Annesine söylediğinde kızım annesinden sürekli dayak yemiş. Benim evladımı sürekli dışlıyormuş. Evladımı şehir, şehir gezdirmişler. Şu anda eşim Mersin’de, olay da soruşturma aşamasında. Fakat bu soruşturma bir türlü tamamlanamadı. Soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını istiyorum.” dedi. 

    'Evladımın bu durumunu bilmiyordum'

    İstismardan haberi olur olmaz cumhuriyet savcılığına başvurduğunu söyleyen Y.T., “Ben bu olayları 2019 yılının Aralık ayında öğrendim. Bunları bana bizzat kızım anlattı. Kızım bunları anlattıktan sonra ben gerekli yerlere başvurumu yaptım. Kızımın Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alındı. Bu tarihe kadar ben evladımın bu durumunu bilmiyordum. 17 Aralık’ta durumu öğrendim, 19 Aralık’ta cumhuriyet savcılığına başvurumu yaptım. Çocuk İzleme Merkezi’nde çocuğumun ifadesi alındı. Ben Kocaeli’de, eşim Mersin’de olduğu için dosya Mersin’e sevk edildi. Dosya ile alakalı Mersin’de hiçbir şey çıkmadı. İşin kötü tarafı, kızıma bunları yapan ve benim yuvamı yıkan bu şahıs Şanlıurfa’da bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışıyor. Kız çocuklarının bulunduğu bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapıyormuş. Bu da kızımın bizzat gördüğü ve beyanıdır.” diye konuştu. 

    'Kızım çok büyük travmalar yaşadı'

    Y.T. kızının travmalar yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu: 

    “Ben kızıma ve bana yapılan bu terbiyesizliğin, bu ahlaksızlığın bir an evvel cezasını bulmasını istiyorum. Kızım bu durumlardan dolayı gerçekten çok büyük travmalar yaşadı. Uykularında falan çok kötü durumdaydı. Elimden geldiği kadar evladımı toparladım. Ben devletimizden, ilgililerden bir an evvel bu olayın sonuçlanıp, kızıma ve bana bunu yapanların bir an evvel cezalarını bulmalarını istiyorum.”  

    Etiketler:
    Çocuk istismarı, Cinsel istismar, Kocaeli
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