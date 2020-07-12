MKE Ankaragücü'nde maç öncesi kavga: Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı

Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre Ankaragücü'nde Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.