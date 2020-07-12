MKE Ankaragücü'nde maç öncesi kavga: Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre Ankaragücü'nde Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.
Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre Ankaragücü'nde Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.
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