Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da bir binada yangın çıktı. Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Heybeliada yanıyor!— Nazım ALPMAN (@NazimALPMAN) July 12, 2020
Dumanlar Caddebostan'dan böyle göründüğüne göre yangın epeyce büyük. pic.twitter.com/KSJZJEcb9b
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi. İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalar Belediye Başkanı Gül: Ateşle oynuyoruz
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ''Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil'' açıklamasını yaptı.
Bir haftada 3. yangın.— Erdemmgul (@erdemmgul) July 12, 2020
Dikkat etmiyoruz.
Ateşle oynuyoruz resmen.
Çok acı.
Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin.
Acil.
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