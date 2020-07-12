İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Heybeliada'da bir binada yangın çıktı. Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Heybeliada yanıyor!

Dumanlar Caddebostan'dan böyle göründüğüne göre yangın epeyce büyük. pic.twitter.com/KSJZJEcb9b — Nazım ALPMAN (@NazimALPMAN) July 12, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi. İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalar Belediye Başkanı Gül: Ateşle oynuyoruz

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ''Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil'' açıklamasını yaptı.

Bir haftada 3. yangın.

Dikkat etmiyoruz.

Ateşle oynuyoruz resmen.

Çok acı.

Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin.

Acil. — Erdemmgul (@erdemmgul) July 12, 2020

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