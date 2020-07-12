Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, saat 17.52'de merkez üssü Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.06 kilometre olarak ölçülen sarsıntı, çevrede hissedilmedi.