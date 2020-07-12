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    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'da yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

    Bakan Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

    Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, ekiplerin hızlıca adaya intikal ederek saat 17.33 itibarıyla çıkan yangına 17.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığını söyledi.

    Heybeliada'da orman yangını
    © DHA /
    Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

    Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Pakdemirli, nemin yüzde 70 seviyelerinde ve havanın çok sıcak olduğunu, yerleşim yerlerinin de rüzgar yönü nedeniyle risk taşıdığını ifade etti. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle adaya hareket ettiğini ve havadan incelemelerinin ardından koordinasyona başladıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

    "Yangında bildiğiniz üzere bu yıl İHA'larımızı da kullanıyoruz. Bir İHA'mız, 2 uçak, 6 helikopter, 6 orman arazözü ve 17 itfaiye aracıyla birlikte 23 arazözle müdahale edildi. Bu saatler itibarıyla artık yangın tamamen kontrol altında, tamamen sönmüş durumda. Ama tabii ki soğutma faaliyetleri yarın sabah, hatta öğlen saatlerine kadar devam edecek. Şu anda da yangına birazdan gelecek dozerler vasıtasıyla çevreleme yapılacak. Yangın işçileri vasıtasıyla yangının etrafı mümkün mertebe açılıyor. Tamamen kontrol altına alınmış da olsa gece veya sabah saatlerinde tekrar bir kıvılcım yaşamamak için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Halen yolda 17 arazözümüz var ama onlara da gerek kalmadı gibi gözüküyor."

    Bakan Pakdemirli, kendisinin bir süre daha adada olacağını belirterek, "Devlet tüm kurumları burada gerekli müdahaleyi yapmıştır. En hızlı bir şekilde Heybeliada'mızı minimum hasarla, 5 hektar civarında bir hasarla bu yangını atlattık. Gelmiş geçmiş olsun. Her yangında söylediğimiz gibi hep insan hatasından oluyor, yüzde 90'ı insan hatasından oluyor bunların. Artık bu insan hatalarına bir son verelim diyoruz. Bu yangınla alakalı 3 gözaltımız var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor." dedi.

    Pakdemirli, kundaklama şüphesi olup olmadığı yönündeki soruyu  "Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Şu andaki ilk işimiz, yangını kontrol altına aldık, yangını söndürdük, soğutma faaliyetlerini halledelim, şu anda kurumlar daha çok bununla ilgileniyor ama soruşturma da Valilik tarafından devam ettiriliyor. En yakın zamanda gerekli açıklamaları Valiliğimiz yapar diye düşünüyorum" diye yanıtladı.

    Etiketler:
    İstanbul, Heybeliada, Bekir Pakdemirli
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