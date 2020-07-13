CHP'li Özel: 15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması hadsizliktir

Partimize bu ithamları yapan Tayyip Erdoğan da biliyor ki FETÖ'yü darbeye kalkışacak sıklete kavuşturan atamaların ve tahsislerin altında kendi imzası vardır.



15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, nettir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir! https://t.co/35RNhxPnsB