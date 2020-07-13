CHP'li Özel: 15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması hadsizliktir

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir. 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir" sözlerine yanıt verdi.
CHP'li Özel, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Partimize bu ithamları yapan Tayyip Erdoğan da biliyor ki FETÖ'yü darbeye kalkışacak sıklete kavuşturan atamaların ve tahsislerin altında kendi imzası vardır. 15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, nettir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir!"
Partimize bu ithamları yapan Tayyip Erdoğan da biliyor ki FETÖ'yü darbeye kalkışacak sıklete kavuşturan atamaların ve tahsislerin altında kendi imzası vardır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 12, 2020
15 Temmuz'daki duruşumuz bellidir, nettir, ertesi gün bizi övenlerin bu cümleleri kurması utanmazlıktır, hadsizliktir! https://t.co/35RNhxPnsB
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