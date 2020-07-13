Sağlık Bakanı Koca: Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum, bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibariyle, Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı.