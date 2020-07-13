Metin Feyzioğlu'nda tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu üyeleri istifa etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Emek Komisyonu üyeleri, ‘çoklu baro’ teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından Başkan Metin Feyzioğlu’na tepki olarak istifa etti.

TBB Emek Komisyonu Başkanı Ali Çetin Aygün ve komisyon üyeleri kaleme aldıkları istifa metninde, Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle ‘çoklu baro’nun önünü açan düzenlemeye Feyzioğlu’nun ‘pasif kaldığı’ belirtildi.

Açıklamada, “Son yaşanan gelişmeler ve Avukatlık Kanunu değişikliğinin gündeme geldiği süreçte, gerek avukatlara ve gerekse baro başkanlarına karşı güvenlik güçlerinin ‘Avukatlık Mesleğinin Onuruna Yakışmayan’ tutum ve hukuksuzlukları karşısında TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun gösterdiği, pasif ve hatta mesleğin ve meslektaşlarının karşı safında yer alan davranışlarını, en üst meslek kuruluşumuz olan TBB kurumsal kimliğine yakıştıramadığımızdan, mevcut görevimize, şu andaki TBB Başkanı ile devam etmemizin mümkün olmayacağı açıkça ortadadır" ifadeleri yer aldı.

Baro başkanlarının yürüyüş yaparak değişikliğe karşı durduğu süreçte ‘antidemokratik ve hukuk dışı yollar ve bahaneler ile engellendiği’ kaydedilen istifa metninde, Feyzioğlu’na yönelik şunlara yer verildi:

“Başkanların, insanlık dışı abluka alında eziyetlere maruz bırakılmasını, ‘Meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları’ olan baroların işlevsiz hale getirilişini, ‘Yargı Erki’ içerisindeki bağımsız yerinden koparılıp, ‘Yürütme Erki’ talimatlarına boyun eğdirilişini, ‘Paralel Baro’, ‘Antidemokratik Temsil’ uygulamasının yasalaşma sürecini suskunluk içerisinde ve adeta tribünlerden izleyen, Türkiye Barolar Birliği’nin, bütün baroların katılımı ile oluşan bir kuruluş ve tüm avukatların örgütlü çatısı olduğunu unutan ve umursamayan bir tavır içerisindeki anlayış ile birlikte yol yürümemiz, artık imkânsız bulunmaktadır.”

Metinde Feyzioğlu’nun değişikliğe karşı ‘suskun kaldığı’ ifade edilerek, “Feyzioğlu ile birlikte bu suskunluğa ortak olanlar ve bireysel geleceklerini, savunma mesleğimizin temsilinin üzerinde tutanlar, tarihsel sorumluluklarından kurtulamayacaklardır” denildi.