THY'den yeni uygulama: İade edilen biletlerin değeri artacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iade edilecek biletlerin yüzde 15 daha değerleneceği sistemi açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların gerçekleşmediği döneme ilişkin bilet iadelerine yönelik Türk Hava Yolları yeni bir uygulama getirdi. İade edilen biletler seyahat çekine dönüşüyor ve yüzde 15 değerleniyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İade biletlerinizin değerini %15 artırmak ister misiniz? Seyahat Çeki ile bu mümkün. Bu avantajlı imkandan yararlanmak için lütfen web sitesinden başvurunuzu yapınız." dedi.

Ekşi'nin tweeti şöyle:

✈️

İade biletlerinizin değerini %15 artırmak ister misiniz?



Seyahat Çeki ile bu mümkün.



Bu avantajlı imkandan yararlanmak için lütfen web sitesinden başvurunuzu yapınız.



Başvuru ve detaylar için:⤵️https://t.co/6Z8o89Nkkw pic.twitter.com/Yz4o0X6MsL — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 12, 2020

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