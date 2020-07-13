Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'yı ibadete açan kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktardı. Er, Erdoğan'ın "O gece nasıl uyudunuz?" sorusuna "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" yanıtını verdiğini söyledi.

Gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'yı ibadete açan ve yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden kararın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu aktardı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii; O gece nasıl uyudunuz? 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" dedi.

Sn Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim.

Bir de gazeteci sorusu sordum tabi.

O gece nasıl uyudunuz?

'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi.

Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey? — CNGZER (@CNGZER) July 12, 2020

​