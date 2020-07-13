Bakan Kurum: Bir numaralı gündemimiz deprem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu anda bir numaralı gündemlerinin 'deprem' olduğunu söyledi. Kurum, "Yaptığımız hesaplamalara göre ilk planda acilen bir buçuk milyon konutu depreme duyarlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bugün yayımlanan yazısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği sohbetin detaylarını aktardı. Buna göre Kurum, Çekirge'nin “Sayın Bakan, şu anda 1 numaralı gündem maddeniz nedir?” sorusuna "Deprem... Deprem... Ve elbette çevre. Ama 1 numara depremdir" yanıtını verdi.

Sohbetin devamında Çekirge'nin bu konuda yönelttiği sorular ve Kurum'un bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Peki ne yapılıyor bu konuda?

Şu anda elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapıyoruz. Burada önemli olan birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi vatandaşın deprem konusundaki algısını ve farkındalık ölçüsünü yükseltmek. Bu anlamda haberlerle, broşürlerle ve kamu spotlarıyla gerekli farkındalığı oluşturuyoruz.

- Tedbirler konusunda şu anda hangi aşamadayız?

Yaptığımız hesaplamalara göre ilk planda acilen bir buçuk milyon konutu depreme duyarlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Genel anlamda da bu durumda 8.5 milyon konut var. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 1.5 milyon konutu çözmeyi planladık. Tabii geri kalan 8.5 milyon konut daha orta ve uzun vadede bir proje. Bu anlamda belediyelerle yoğun mesai harcıyoruz. Dönüşümler sürüyor. Biz ilk planda söz verdiğimiz 300 bin konutu tamamlıyoruz. Bu noktada konutlarını dönüştürdüğümüz vatandaşlarımızla sağlıklı ilişkiler kurulmasını önemsiyoruz.

'Bodrum'daki kaçak yapılaşmanın tamamını yıktık'

Çekirge yazısının ikinci bölümünde Kurum'un kaçak yapılaşmaya dair yaptığı değerlendirmeleri de aktardı. Çekirge, şunları yazdı: