Bakan Kurum: Bir numaralı gündemimiz deprem

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bugün yayımlanan yazısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği sohbetin detaylarını aktardı. Buna göre Kurum, Çekirge'nin “Sayın Bakan, şu anda 1 numaralı gündem maddeniz nedir?” sorusuna "Deprem... Deprem... Ve elbette çevre. Ama 1 numara depremdir" yanıtını verdi.
Sohbetin devamında Çekirge'nin bu konuda yönelttiği sorular ve Kurum'un bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- Peki ne yapılıyor bu konuda?
Şu anda elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapıyoruz. Burada önemli olan birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi vatandaşın deprem konusundaki algısını ve farkındalık ölçüsünü yükseltmek. Bu anlamda haberlerle, broşürlerle ve kamu spotlarıyla gerekli farkındalığı oluşturuyoruz.
- Tedbirler konusunda şu anda hangi aşamadayız?
Yaptığımız hesaplamalara göre ilk planda acilen bir buçuk milyon konutu depreme duyarlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Genel anlamda da bu durumda 8.5 milyon konut var. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 1.5 milyon konutu çözmeyi planladık. Tabii geri kalan 8.5 milyon konut daha orta ve uzun vadede bir proje. Bu anlamda belediyelerle yoğun mesai harcıyoruz. Dönüşümler sürüyor. Biz ilk planda söz verdiğimiz 300 bin konutu tamamlıyoruz. Bu noktada konutlarını dönüştürdüğümüz vatandaşlarımızla sağlıklı ilişkiler kurulmasını önemsiyoruz.
'Bodrum'daki kaçak yapılaşmanın tamamını yıktık'
Çekirge yazısının ikinci bölümünde Kurum'un kaçak yapılaşmaya dair yaptığı değerlendirmeleri de aktardı. Çekirge, şunları yazdı:
- "Sohbetimizin bir diğer konusu sahillerde kaçak yapılaşma... Özellikle af konusunu istismar edip Ege’nin, Akdeniz’in en güzel sahillerini betonla kaplayanlara karşı ne yapıldığını soruyorum. Ve öğreniyorum ki... Bakan Kurum Türkiye’nin hemen her yerinde, özellikle turizm ve sahil bölgelerinde gizli denetimler yapıyor. Bizzat kendisi yanında bir heyet ya da koruma olmadan sokaklarda geziyor, kıyıları inceliyor ve kaçak yapıları işaretliyor. Cevabı da şöyle: 'Evet, kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bodrum örneğini sorarsanız, aradaki kaçak yapılaşmanın tamamını yıktık. Bir tek bir otelin bir bölümü kaldı. Ona da yıkacağız. Diğer yerlere gelince, tek tek tespit ediyoruz. Önce belediyelere bildiriyoruz. Bu arada önemli bir değişiklik yaptık.'
- Bakan Murat Kurum’dan aldığım en önemli bilgilerden bir diğeri de şu: 'Artık kaçak yapılaşmayı önce belediye yıkacak. Biz gördüğümüz kaçak bir yapıyı yıkımı için belediyeye bildireceğiz, eğer yıkmazsa gidip biz yıkacağız. Bunda belediyenin ağır bir sorumluluğu oluşacak.' Bu değişiklik gerçekten çok önemli. Böylece yerel yönetimler oy kaygısı ile kaçak yapıya, kaçak iskeleye, yat dinlenme tesislerine izin vermeyecek."
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