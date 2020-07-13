ALES sonuçları erken açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, daha önce 16 Eylül olarak duyurdukları ALES sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini duyurdu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."