Diyadin Belediye Başkanı Yaşar gözaltına alındı

Ağrı'da PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yapılan soruşturmada Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yanı sıra bazı eski Diyadin Belediyesi çalışanlarının da PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen PKK mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.

Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak', Arslan ise 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesi'nde de polislerce arama gerçekleştirildi.