İstanbul'daki düğünde önlemler unutuldu: Maske takılmadı, sosyal mesafeye uyulmadı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlenen bir düğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemler unutuldu. Dansöz oynatılan düğünde ne maske takıldı ne sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Kağıthane ilçesine bağlı Telsiz mahallesinde dün akşam saatlerinde bir düğün düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında risk grubunda olan çocukların ve yaşlıların da bulunduğu eğlencede vatandaşlar, ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.

Çok sayıda kişinin katıldığı ve bir dansözün sahne aldığı düğün, sosyal medyada canlı olarak yayınlandı.

İstanbul'daki düğünde önlemler unutuldu: Maske takılmadı, sosyal mesafeye uyulmadıhttps://t.co/iMQrf7ylbs pic.twitter.com/VhSX9owfkc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 13, 2020

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