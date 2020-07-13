Artvin'de araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam sağanak sonrası heyelan ve sel oluştu. Sel sularına kapılan otomobildeki 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.

AFAD ve UMKE ekipleri, bölgede mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 3 kişinin sele kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine bugün ulaşıldı. Artvin Valisi Doruk, kayıp 3 kişinin anne, baba ve bir çocuk olduğunu duyurmuştu.