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    Sağlık Bakanlığı kimlerin bez maske takmaması gerektiğini anlattı

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    Türkiye
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    Sağlık Bakanlığı bez maskeyle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Bakanlığın Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bez maske 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı olanlarda, şuuru kapalı olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli olanlarda kullanılmamalıdır" uyarısında bulunuldu.

    Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan bilgilendirmede maskenin kişiye özel olması, her bireyin sadece kendisine ait olan maskeyi kullanması gerektiği belirtildi. 

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada esas olanın sosyal mesafenin korunması ve el temizliği olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

    • Maske takmadan önce ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın.
    • Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat nefes alıp vermenizi sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış bir maske kullanın.
    • Maskenin ağız ve burnunuzu tamamen kapattığından emin olun. Maske bu bölgelere tam olarak oturmalı ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmamalıdır.
    • Maskeyi takarken maskenin iç yüzüne dokunmayın.
    • Maskeyi kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak takın. Maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın.
    • Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için çantanızda veya yanınızda birden fazla maske taşıyın.

    Temiz ve kirli maskelerin ayrı naylon torbalarda taşınması gerektiği belirtildi ve şöyle devam edildi:

    "Maskeyi çıkarırken burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunmadan kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak çıkarın. Bu esnada ağız, burun veya gözünüze temas etmeyin.

    Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış kısmına dokunmayın. Maskenizi yıkadıktan sonra tekrar kullanacaksanız yanınızda ayrıca bulundurduğunuz başka bir temiz naylon torba içine koyun. Maskenizi bir daha kullanmayacaksanız çöpe atın. Maskeyi çıkardıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın. Kullanıp çıkardığınız bez maskeleri su ve deterjan ile yıkayın. Maskenizi yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin, kullanmadan önce sıcak ve kuru ütüleyin."

    Öte yandan, çocukların yüzlerine uyacak ölçüde maske kullanması gerektiğini vurgulanarak, "Bez maske 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı olanlarda, şuuru kapalı olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli olanlarda kullanılmamalıdır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kullanılan bez maskelerin mutlaka su ve deterjanla yıkanması gerektiği bildirildi.

    Etiketler:
    maske takma zorunluluğu, Siyah maske, N95 maske, Maske, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, Sağlık
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