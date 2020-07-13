Putin ile Erdoğan telefonda görüştü

İki liderin ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarını ele alındığı, görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meselelerin değerlendirildiği belirtildi.

Erdoğan ile Putin'in iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.