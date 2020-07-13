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    Trendyol

    Wayfair'in çocuk ticareti iddiaları sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007131042446955-Wayfairin-cocuk-ticareti-iddialari-sonrasi-fahis-fiyatli-cocuk-urunleri-nedeniyle-hedef-olan/

    ABD'de ev eşyaları satan Wayfair'in çocuk ticareti yaptığı iddialarının ardından Trendyol'da yüksek fiyatlara satılan çocuk kıyafetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili Trendyol'dan açıklama geldi.

    Sosyal medya günlerdir internette fahiş fiyatla satışı yapılan çocuk kıyafetlerini konuşuyor. Türkiye'de çok bilinen alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da da bazı çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması, olayın arkasında, ABD'de mobilya alışveriş sitesi Wayfair'in odağında olduğu çocuk kaçakçılığı iddialarını gündeme getirdi. Wayfair'de satılan mobilyaların model isimlerinin kayıp olarak aranan çocuklarla örtüştüğü şeklindeki bu iddiaların yankısı sürerken Trendyol'dan sosyal medyadaki eleştirilere yanıt geldi.

    'Fiyatlar satıcılar tarafından belirleniyor'

    Platformlarında on binlerce tedarikçinin kullanıcılara milyonlarca ürünü sunduğuna vurgu yapan Trendyol, "Ürün fiyatları satıcılar tarafından belirlenmekte. Ancak bu ürüne gelen geri bildirimler nedeniyle ürünler yayından kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

    Açıklamanın tamamı şu şekilde: 

    "Türkiye'nin Trendyol'u olarak on binlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

    'Veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandı'

    "Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

    Ne olmuştu? 

    Trenyol'da yer alan bazı mağazaların ürün kataloğunda çocuk kabanın fiyatı 290 bin lira, çocuk elbisesinin fiyatı 120 bin lira şeklinde verildi. Fiyatların bu denli abartılı oluşu sosyal medyada tartışma yarattı.

    Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı.

    Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.

    Trenyol'da yer alan bazı mağazaların ürün kataloğunda çocuk kabanın fiyatı 290 bin lira, çocuk elbisesinin fiyatı 120 bin lira şeklinde verildi.
    © Fotoğraf : Twitter
    Trenyol'da yer alan bazı mağazaların ürün kataloğunda çocuk kabanın fiyatı 290 bin lira, çocuk elbisesinin fiyatı 120 bin lira şeklinde verildi.

     

    Etiketler:
    Çocuk, Kıyafet, Trendyol, ABD, Wayfair
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