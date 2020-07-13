Burdur'da askerlerin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan bazı askerlerde koronavirüs vakası tespit edildiği duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.