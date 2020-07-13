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    Ayasofya

    İBB Meclisi'nde kabul edildi: Ayasofya'nın planları 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirildi

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti ve MHP grubu, Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi için teklif verdi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelenen İBB Meclisi bugün toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin ilk oturumunda AK Parti ve MHP grupları Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesini teklif etti.

    İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bir yiğit geldi, bir imza attı, Ayasofya esaretten kurtuldu

    Mecliste konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şunları söyledi:

    "10 Temmuz günü Ayasofya ses verdi. Uykudan kalktı ve ses verdi Ayasofya. İşte 10 Temmuz'da yüce Türk adaletinin kararı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile prangalar kırılmış. Hasret rüzgârları yerini vuslat heyecanına bırakmıştır.10 Temmuz bir milletin kabul edilmiş duası olmuştur. 10 Temmuz göstermiştir ki davası hak olanın daima ümidi vardır. Sevdası büyük olanın daima sabrı vardı. Ve sırtında dağ gibi yasladığı duası vardır. Bu uzun hasretin bitmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi arz ediyoruz. Ayasofya Camii milletimize ve şehrimize hayırlı olsun.

    © DHA /
    İmamoğlu: Ayasofya benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami
    Unutulmamalıdır 10 Temmuz dini bir gereklilik ve ihtiyaç tartışması olmaktan öte öncelikle bir adalet meselesidir. Bir hakkın iadesi ve tescili meselesidir. Bu şehri bize miras bırakan ecdadın mirasına ve emanetine sahip çıkma meselesidir. Kendi açımızdan öz saygı konusudur. Elbette ki bu hakkımızı asla tartışmaya açacak değiliz. Ve şimdi uzun zamanlardan sonra ilk namazı beklemektedir Ayasofya. En ön safta bu kutlu mücadelenin mimarları olmalıdır. Fatih olmalıdır, bir yanında Yavuz durmalı. Diğer yanında Kanuni durmalı. Sonra ömrünü Ayasofya'ya açılsın diye mücadele veren gerçek kahramanlar da olmalı. Necip Fazıl olmalı, yanında Erbakan olmalı. Diğer ucunda Osman Yüksel Serdengeçti, diğer yanında Arif Nihat Asya olmalı ve selam durmalı mümin yürekler olmalı.

    Özlediğimiz an geldi. Bir yiğit geldi, bir imza attı, Ayasofya esaretten kurtuldu. Şükürler olsun.

    Ömer Çelik
    © AA /
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Ayasofya açıklaması
    Devletimiz kendi gücünü göstermiş ve iradesini ortaya koyarak Ayasofya'nın açılışını gerçekleştirmiştir. Şimdi bu tarihi sürece İstanbul'un belediyesinin ve meclisinin tarihi bir kararla katılması gerekiyor. Nasıl ki Danıştay kararı ile birlikte ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Ayasofya bir cami olarak ilan edilmişse şimdi AK Parti grubu ve MHP grubu olarak meclisimize ilgili planlarda Ayasofya Camii ve Külliyesi olarak değiştirilmesi teklif ediyoruz."

    AK Parti İBB Meclis İmar Komisyon Başkanı Yüksel Akyol de teklifin içeriği hakkında, "İstanbul Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi 57 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parselleri ile bir kısım tescil dışı alana ait Türkiye Cumhuriyeti Danıştay 10'uncu dairesinin 2016/16/05 esas 2020-2595 kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 10/07/2020 gün ve 2729 sayılı kararnamesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Fatih Belediyesi, tarihi yarımada, birinci derecede arkeolojik, kentsel tarihi sit alanları koruma amaçlı imar planı ve 1/1000 ölçekli Fatih ilçesi tarihi yarımada, birinci derecede arkeolojik sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı ve söz konusu parsellerin verilen Ayasofya Cami-Müze fonksiyonun değiştirilerek, Ayasofya Camii ve Külliyesi fonksiyonuna dair gerekli değişikliklerin yapılması için önergemizin gündeme alınarak imar komisyonuna havalesini arz ederiz" dedi.

    Teklif oy birliği ile kabul edildi. 

    Etiketler:
    Tevfik Göksu, Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii, Ayasofya, MHP, AK Parti, İBB Meclisi, İBB
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