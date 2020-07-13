İBB Meclisi'nde kabul edildi: Ayasofya'nın planları 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti ve MHP grubu, Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi için teklif verdi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelenen İBB Meclisi bugün toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin ilk oturumunda AK Parti ve MHP grupları Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesini teklif etti.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bir yiğit geldi, bir imza attı, Ayasofya esaretten kurtuldu

Mecliste konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şunları söyledi:

"10 Temmuz günü Ayasofya ses verdi. Uykudan kalktı ve ses verdi Ayasofya. İşte 10 Temmuz'da yüce Türk adaletinin kararı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile prangalar kırılmış. Hasret rüzgârları yerini vuslat heyecanına bırakmıştır.10 Temmuz bir milletin kabul edilmiş duası olmuştur. 10 Temmuz göstermiştir ki davası hak olanın daima ümidi vardır. Sevdası büyük olanın daima sabrı vardı. Ve sırtında dağ gibi yasladığı duası vardır. Bu uzun hasretin bitmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi arz ediyoruz. Ayasofya Camii milletimize ve şehrimize hayırlı olsun.

© DHA / İmamoğlu: Ayasofya benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami

Özlediğimiz an geldi. Bir yiğit geldi, bir imza attı, Ayasofya esaretten kurtuldu. Şükürler olsun.

© AA / AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Ayasofya açıklaması

AK Parti İBB Meclis İmar Komisyon Başkanı Yüksel Akyol de teklifin içeriği hakkında, "İstanbul Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi 57 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parselleri ile bir kısım tescil dışı alana ait Türkiye Cumhuriyeti Danıştay 10'uncu dairesinin 2016/16/05 esas 2020-2595 kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 10/07/2020 gün ve 2729 sayılı kararnamesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Fatih Belediyesi, tarihi yarımada, birinci derecede arkeolojik, kentsel tarihi sit alanları koruma amaçlı imar planı ve 1/1000 ölçekli Fatih ilçesi tarihi yarımada, birinci derecede arkeolojik sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı ve söz konusu parsellerin verilen Ayasofya Cami-Müze fonksiyonun değiştirilerek, Ayasofya Camii ve Külliyesi fonksiyonuna dair gerekli değişikliklerin yapılması için önergemizin gündeme alınarak imar komisyonuna havalesini arz ederiz" dedi.

Teklif oy birliği ile kabul edildi.