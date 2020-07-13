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    Güven için 15 yıl hapis cezası istenen iddianamenin detayları belli oldu: Abajur silah sayıldı

    © Fotoğraf : Twitter
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007131042448840-guven-icin-15-yil-hapis-cezasi-istenen-iddianamenin-detaylari-belli-oldu-abajur-silah-sayildi/

    İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Güven'in Bulutsuz'u elleriyle ve abajurla darp ettiği anlatıldı. Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olan abajur silah sayıldı.

    Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede şikayetçi Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven’in duygusal anlamda arkadaş oldukları, 12 Haziran akşam saatlerinde birlikte yemek yedikleri kaydedildi.

    Olay arkadaşlarının evinde başladı

    Güven ve Bulutsuz, arkadaşları Erdem O.’yu evine bıraktı. İkili dosyada da tanık olan Güven’in şoförü Hasan Doğan ile yine olayın tanığı Ramazan Ç.’nin evine gitti.

    Güven'in sözleri hakaret sayıldı

    Aralarında konuşurken Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açıldı. Güven'in Bulutsuz'un onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte, “Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz? Nasıl si….ni de anlat bari…” şeklindeki sözlerle hakaret etti.

    Abajur ve elleriyle darp etti

    Bir süre sonra sanatçının şoförü Hasan Doğan ikiliyi Güven'in ikametgahına bıraktı. 13 Haziran saat 00.30 sıralarında ikametgahta yalnız iken Güven ve Bulutsuz arasında tartışma çıktı.

    İddianameya göre, şüpheli Güven, abajur ve elleriyle Bulutsuz'u darp etti. İddianamede bu eylem kasten yaralama suçu olarak değerlendirildi.

    Telefonunu elinden aldı

    Bulutsuz'un evden gitmek istemesi üzerine şüpheli Güven'in “Si…ir git. Hiç bir yere gidemezsin burada kalacaksın… Sen bunu hak ediyorsun… Seni öldüreceğim ” şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit ederek elleriyle şikayetçiye vurduğu ve Bulutsuz'a ait cep telefonunu haber vermesini engellemek amacıyla almak suretiyle cebir kullanarak ikametgahtan çıkmasına izin vermediği ve üzerine atılı ‘Cebir ve Tehdit ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunu işlediği ileri sürüldü.

    Savcı 'yağma' olarak değerlendirmedi

    İddianamede Güven'in Bulutsuz'un ikametgahtan gitmesini engellemek amacıyla cep telefonunu alması eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir kapsamında değerlendirdi. Savcı nitelikli yağma suçundan cezalandırılması istenen Güven hakkında bu nedenle kovuşturmaya yer olamadığına karar verdi.

    Güven ve Bulutsuz'un ifadeleri de iddianameya girdi

    İddianamede şikayetçi Bulutsuz ve şüpheli Güven'in de ifadeleri yer aldı. Bulutsuz ifadesinde Güven ile birlikte Ramazan Ç.’nin evinde bulundukları sırada oyuncunun “Demek ki seni çok iyi sinkaf ediyordu” şeklindeki sözlerle eski erkek arkadaşını kastederek kendisine hakaret ettiğini, tartışmanın büyümemesi için her hangi bir tepki vermediğini anlattı.

    'Gitmeme izin vermedi'

    Bulutsuz daha sonra birlikte gittikleri Güven'in ikametgahında yalnız bulundukları sırada Güven'in ” Si…ir git. Hiç bir yere gidemezsin burada kalacaksın… Sen bunu hak ediyorsun… Seni öldüreceğim…” şeklindeki sözlerle tehdit ederek, elindeki telefonu alarak ve darp ederek ikametgahtan çıkmasına izin vermediğini söyledi. Sonrasında ise Ozan Güven'in şoförü Hasan'ın kendisini önce bir benzin istasyonuna daha sonra da arkadaşının evine götürdüğünü anlatan Bulutsuz, şikayetçi olduğunu beyan etti.

    'İddia edildiği gibi demedim'

    Güven'in savunmasının yer aldığı iddianamede ünlü oyuncu, Bulutsuz ile birlikte Ramazan Ç.’nin evinde iken ‘Denizin kendisi ile görüşmeye başladığı sırada eski sevgilisiyle fiilen ayrılmadığını ve ilişkilerinin güzel olduğunu söylemesi üzerine “Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz? Nasıl sevi…ni de anlat bari” dediğini' söyledi.  İddia edildiği gibi “Demek ki seni çok iyi sinkaf ediyordu” şeklinde her hangi bir söz söylemediğini belirten Güven, sonrasında evine gittiklerini, tartışma çıktığını, yere düşen abajur sapını Bulutsuz'un elinden aldığını ve abajur sapını almak istediği sırada abajur sapının Deniz'in çenesine çarptığını anlattı.

    'Sakinleştiremedim'

    Sinir krizi geçirdiğini düşündüğü Bulutsuz'u sakinleştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan oyuncu, Deniz'i götürmesi için şoförünü aradığını suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

    Tanık ifadelerine taraflı olabileceğinden itibar edilmedi

    Soruşturma kapsamında olay öncesi ve sonrasına ilişkin ifadelerine başvurulan Ramazan Ç. ve şoför Hasan Doğan'ın şüpheli Ozan Güven'in anlatımlarını doğruladıkları, diğer tanık Erdem O.’nun da Bulutsuz'un anlatımlarını doğruladığı iddianamede yer aldı.

    Erdem O.’nun Deniz'in arkadaşı olarak anlatımlarını doğruladığı, Ramazan Ç.’nin de Güven'in arkadaşı olarak anlatımlarını doğruladığı, Hasan Doğan'ın ise Güven'in özel şoförü olduğunu belirten savcılık bu nedenle taraflı olabileceği belirtildiğinden ve olay anına ilişkin bir bilgi ve görgüleri bulunmadığından tanık ifadelerine itibar edilmediğini belirtti.

    Güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşılmadı

    İddianamade Güven'in evindeki güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiği ancak üzerine yeni kayıt yapıldığı gerekçesiyle görüntülere ulaşılamadığı da yer aldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi Bulutsuz’un şikayet tarihi 18 Haziran'dan bir gün sonra istendiğinin belirtildiği iddianamede olayın hemen ardından Bulutsuz'un müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin görüntü elde edilemediği anlatıldı.

    Görgü tanığı olmayan olayda savcı Bulutsuz'u dinledi

    İddianamede, Bulutsuz'a ait dosya içerisinde yer alan ve vücudunun bir çok farklı yerinden yaralandığına dair fotoğraflar ile Deniz'e ait adli muayene raporunda yaralanmasının ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilemez' şeklinde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi birlikte değerlendirildiğinde bu tespitlerin görgü tanığının bulunmadığı olayda Güven'in ‘Hakaret', ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve ‘Silahla Kasten Yaralama' suçları yönüyle müşteki Deniz'in anlatımlarını doğruladığı yer aldı.

    İddianamede, “Bu nedenle şüpheli Ozan'ın suçtan ve cezadan kurtulmasına yönelik savunması yerine Ozan'ın üzerine atılı, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', ‘Silahla Kasten Yaralama' ve ‘Hakaret'suçları yönüyle kendi içinde tutarlı doktor raporu, fotoğraflar ile Deniz'in anlatımlarına itibar edildiği, Ozan Güven'in bu suçları işlediği kabul edildiği” ifadelerine yer verildi.

    'Silahla kasten yaralama'

    Savcılık olayda abajurun kullanıldığının sabit olduğunu ve olay sonrası ele geçirilemediğini belirtti. İddianamede abajurun somut olayın özelliği ve yaralanmanın niteliğine göre yasada yer alan “Saldırı ve savunma amacı ile yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli bir şey değil” olarak tarifi yapılan nesnelerden olduğu ve bu anlamda silah olarak kabulü ile Ozan Güven'in eylemine uyan  ve “Silahla kasten yaralama” hükmünün aleyhine uygulanması gerektiği değerlendirildi.

    15 yıl hapis cezası istemi

    Güven hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil elde edildiğini belirterek savcılık, ünlü sanatçının 3 yıl 8 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

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