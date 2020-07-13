Katar Emiri’nin annesinin arazisine imar izni çıkmıştı: İmamoğlu harekete geçiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Katar Emiri’nin annesinin Kanal İstanbul çevresinde aldığı tarla vasfındaki 44 dönümlük arazinin imara açılmasıyla ilgili soruya yanıt olarak Kanal İstanbul’un bir avuç yatırımcı için yapıldığını belirterek, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na itiraz edeceğini söyledi.

"Hukuksal zeminde İstanbul halkının bu ihanete uğramasına asla izin vermeyeceğiz" diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Kanal İstanbul’la ilgili gündemi santim santim takip ediyoruz. Tüm bilimsel verilerle de süreci destekleyen, yanlışları ortaya koyan ve Kanal İstanbul’a karşı duruşumuzun aslında yüzde 100, yüzde 1 milyon ne kadar doğru olduğunu ispat eden birtakım çalışmaları da sürdürüyoruz. Şunu ifade edeyim: İstanbul’da, masum insanların depreme dayanıksız olan binalarında yaşamlarına devam ettikleri, masum birtakım planlamaların yıllarca beklediği - ama Şehircilik Bakanlığı’nda ama İBB’de- bir sürecin yerine, siz, Kanal İstanbul’la ilgili bu süreci 6-7 ayda bitireceksiniz, 100 binlik, 5000’lik, 1000’lik planları askıya asacaksınız. Bu acele ne için? Kim için? Kime hizmet ediyor?

İstanbullunun, Türk halkının, Türkiye’deki insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili acelesi mi var? Türkiye’de, Türk halkının gündemi; işsizlik, ekonomi. İstanbul’daki halkın gündemi; işsizlik, ekonomi. İlave edebiliriz; deprem. Yani (Kanal İstanbul) zihninde bile yok; zinhar karşı ama acele var. Demek ki acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum; o bir avuç insan. Onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip ediyorum.

Yarın saat 10.00’da Şehircilik Bakanlığı’na gideceğim, o işte ama Katarlıdır ama şu ülkelidir ama bu ülkelidir… Kim bu yatırımı yapmışsa, bu planların bir avuç insan için hazırlandığını, İstanbul’un katli anlamına geldiğini, İstanbul’a bugüne kadar yapılan ihanetlerden milyonlarca kat daha fazlası olduğunu iddia ederek itirazımı yapacağım. Hukuksal süreçler devam ediyor. Hukuksal zeminde İstanbul halkının bu ihanete uğramasına asla izin vermeyeceğiz. Devam ediyoruz takibe.”