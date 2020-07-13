'Eşim koronavirüslü, size de hediye getirdim' diye bağıran kişi gözaltına alındı

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran kişi gözaltına alındı. Bina yaklaşık 3 saat boyunca vatandaşların girişine kapatıldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, istediği belgeleri alamayınca bir anda "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı.

Bu kişiyi duyan müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. İsmi açıklanmayan kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, koronavirüs testi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Paniğe yol açan kişinin, eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayın ardından boşaltılan binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıldı.