İBB Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı teklifi kabul edildi

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Toplantıda gündem tekliflerinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla hazırlanan ortak teklifi okudu.

Balyalı, Üsküdar'da mülkiyeti İBB'ye ait olan ve üzerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu ada ve parsellerdeki hisselerin belediyenin borçlarına karşılık Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmek kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına satışının teklif karar olarak gündeme alınmasını istedi.

Teklifin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi.