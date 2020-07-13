Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1008

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 382'ye ulaştı.

24 saatte 46 bin 492 test yapıldı ve 1008 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 214 bin 1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada en çok vaka görülen 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır olduğunu açıkladı. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış olduğunu belirten Koca, şu ifadeleri kullandı: "Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV"

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/wGSSKQcuNA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020

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