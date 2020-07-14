Akkuyu’nun 1 No’lu ünitesine ait reaktör kabı testten geçti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren Atomenergomaş şirketinden yapılan açıklamada, Akkuyu’nun 1 no’lu güç ünitesinde kullanılacak reaktör kabının Rostov Bölgesinin Volgodonsk kentindeki Attommaş fabrikasında üretildiği belirtilirken, "Reaktör kabı üretiminin son aşamasında özel yeraltı standı kullanılıyor. Bu standın içine yerleştirilen destek halkası üzerine, 600 ton kaldırma kapasitesine sahip vinç sayesinde reaktör kabı yerleştirildi ve teknik kapakla kapatıldı. Özel teknolojiye uygun olarak yapılan hidrolik testler sırasında reaktör kabı içinde, işletme basıncından 1.4 kat daha yüksek olan maksimum basınç (24.5 megapaskal) oluşturuldu" denildi.

Atommaş Direktörü Rovşan Abbasov, testin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden sıkı karantina kısıtlamaları koşullarında gerçekleştiğini bildirdi. Buna rağmen fabrika uzmanları gerekli tüm işlemlerin doğru ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağladı.

Abbasov, "Hidrolik testler, reaktör kabındaki ana metalin ve kaynaklı bağlantıların dayanıklılık gücünü, ürünün 60 yıl olarak belirlenen hizmet ömrü boyunca santralde işletilmeye hazır olduğunu tasdikledi" dedi.